В Италии арестован сообщник исполнителя теракта в Ницце

На юге Италии был арестован сообщник совершившего теракт в Ницце в 2016 году выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля.

Речь идет о 28-летнем гражданине Албании Эндри Элеци. Его арестовали по европейскому ордеру, выписанному в Париже. Утверждается, что он снабдил Бухлеля оружием.

14 июля 2016 года Бухлель на тяжелом грузовике врезался в расходившуюся после праздничного фейерверка толпу. Погибли 86 человек, включая россиянок Викторию Савченко и Алину Богданову. Сам террорист был уничтожен там же полицией. Через несколько дней ответственность взяла на себя запрещенная в РФ организация "Исламское государство".

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