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Малолетнюю девочку спасли живой из-под завалов взорванного дома

Происшествия » Человеческий фактор

Из-под завалов рухнувшего дома в селе Маргуша Нижегородской области извлекли живой девочку, которой два с половиной года.

У нее множественные ушибы, в том числе грудной клетки. Вместе с троими другими детьми она была отправлена в районную больницу в Дальнее Константиново. Один ребенок не получил травм вообще, у ровесника девочки черепно-мозговая травма, еще один имеет травму состава. Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Всего пострадали также четверо взрослых, итого восемь человек. Тяжелого состояния нет ни у кого.

Трехэтажный дом в Маргуше рухнул из-за взрыва газа.

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Автор: Михаил Закурдаев
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