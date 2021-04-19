Малолетнюю девочку спасли живой из-под завалов взорванного дома

Из-под завалов рухнувшего дома в селе Маргуша Нижегородской области извлекли живой девочку, которой два с половиной года.

У нее множественные ушибы, в том числе грудной клетки. Вместе с троими другими детьми она была отправлена в районную больницу в Дальнее Константиново. Один ребенок не получил травм вообще, у ровесника девочки черепно-мозговая травма, еще один имеет травму состава. Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Всего пострадали также четверо взрослых, итого восемь человек. Тяжелого состояния нет ни у кого.

Трехэтажный дом в Маргуше рухнул из-за взрыва газа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.