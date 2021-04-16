Расстрелявший сотрудников компании FedEx сам раньше там работал

Мужчина, устроивший стрельбу на складе почтовой компании FedEx в американской Индиане, оказался ее бывшим сотрудником.

Так заявил начальник полиции Индианаполиса Крейг Маккартт. По данным следствия, стрелял 19-летний Брэндон Скотт Хоул. Он работал на складе до 2020 года. Был ли он уволен не по своей воле и при каких обстоятельствах, полиция пока не знает.

О мотивах преступления пока говорить с уверенностью не приходится.

При стрельбе на складе восемь человек были убиты, несколько ранены. По данным властей, подозреваемый застрелился до прибытия полиции на место происшествия.

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