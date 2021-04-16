Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидировали

Здание, построенное в середине XIX века, загорелось в понедельник, 12 апреля. Пожару присвоен высший ранг сложности: площадь возгорания достигала 25 тыс кв м.
"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В понедельник, 12 апреля, при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры погиб сотрудник МЧС, двое его коллег были госпитализированы в реанимацию с ожогами 40-50% поверхности тела. В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград бесстрашным пожарным.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Орденом Мужества награждены огнеборцы, принимавшие участие в тушении пожара в здании АО "Невская Мануфактура":
БЕЛЕЦКИЙ Илья Константинович — прапорщик внутренней службы (посмертно)
СОКОЛОВ Антон Эдуардович — лейтенант внутренней службы
СТАРКОВСКИЙ Борис Николаевич — прапорщик внутренней службы", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.
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