Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидировали

Здание, построенное в середине XIX века, загорелось в понедельник, 12 апреля. Пожару присвоен высший ранг сложности: площадь возгорания достигала 25 тыс кв м.

"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В понедельник, 12 апреля, при тушении возгорания в здании Невской мануфактуры погиб сотрудник МЧС, двое его коллег были госпитализированы в реанимацию с ожогами 40-50% поверхности тела. В среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград бесстрашным пожарным.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Орденом Мужества награждены огнеборцы, принимавшие участие в тушении пожара в здании АО "Невская Мануфактура": БЕЛЕЦКИЙ Илья Константинович — прапорщик внутренней службы (посмертно) СОКОЛОВ Антон Эдуардович — лейтенант внутренней службы СТАРКОВСКИЙ Борис Николаевич — прапорщик внутренней службы", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.