Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог назвал продукты, нарушающие выработку женских гормонов
За год стоимость пасхального кулича выросла на 10%
Зеленский потребовал конкретики по принятию Украины в ЕС и НАТО
"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США
Диетолог Елена Соломатина перечислила съедобные дикоросы
Россия находится "за пределами мирового сообщества", считает Байден
Российские учителя поделились мнением о выборе тем для сочинений к ЕГЭ
Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca
На курорте "Роза Хутор" состоялось открытие обновленной Аллеи славы

В Воронеже мужчина заколол двоих щенков копьем

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Воронежец жестоко расправился с двумя бездомными щенками, которых подкармливало все садовое товарищество.

На въезде на территорию последнего поселились девять собак с восемью щенками, быстро ставшие всеобщими любимцами. Точнее, не всеобщими: фигурант дела не раз грозился с ними расправиться. В итоге однажды местные обнаружили двух щенков с колото-резаными ранами, а кто-то из них видел, что за псами гонялся сосед с самодельным копьем.

Мужчина сразу признался в содеянном. Он утверждает, что собаки агрессивно себя вели по отношению к его семье с малолетними детьми. Теперь по статье "Жестокое обращение с животными" ему угрожает до трех лет лишения свободы.

Год назад за избиение собаки до смерти россиянин получил четыре года тюрьмы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Место догхантеров - в тюрьме?
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму будущее "хуже Чернобыля"
Цифровой рубль: такой же рубль, только — прозрачный
Прокуратура подала иск о признании ФБК* экстремистской организацией
Диетолог назвал продукты, нарушающие выработку женских гормонов
За год стоимость пасхального кулича выросла на 10%
Зеленский потребовал конкретики по принятию Украины в ЕС и НАТО
Антон Алиханов: меры господдержки помогли спасти бизнес
"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США
Диетолог Елена Соломатина перечислила съедобные дикоросы
Россия находится "за пределами мирового сообщества", считает Байден
Популярное
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России

Журналист New York Times из Великобритании Тарик Панья возмутился новой формой российских спортсменов для Олимпиады в Токио.

Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Новости Белоруссии
Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Долговой рынок
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников