В Воронеже мужчина заколол двоих щенков копьем

Воронежец жестоко расправился с двумя бездомными щенками, которых подкармливало все садовое товарищество.

На въезде на территорию последнего поселились девять собак с восемью щенками, быстро ставшие всеобщими любимцами. Точнее, не всеобщими: фигурант дела не раз грозился с ними расправиться. В итоге однажды местные обнаружили двух щенков с колото-резаными ранами, а кто-то из них видел, что за псами гонялся сосед с самодельным копьем.

Мужчина сразу признался в содеянном. Он утверждает, что собаки агрессивно себя вели по отношению к его семье с малолетними детьми. Теперь по статье "Жестокое обращение с животными" ему угрожает до трех лет лишения свободы.

Год назад за избиение собаки до смерти россиянин получил четыре года тюрьмы.

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