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Женщине-ветерану помогли вернуть квартиру после объявления голодовки

Происшествия » Человеческий фактор

Приморская прокуратура помогла 97-летней женщине-ветерану Великой Отечественной войны вернуть квартиру.

Женщине-ветерану помогли вернуть квартиру после объявления голодовки

Информацию о голодовке, которую эта женщина начала, лишившись жилья, сотрудники надзорного ведомства нашли в одной из социальных сетей. Выяснилось, что смертельно больной муж потерпевшей продал квартиру родственникам, чтобы те присмотрели за ней после его смерти. Ветеран оформила доверенность от своего имени, не понимая природы совершаемой сделки, так как доверяла своим родным.

Она оставалась в неведении до 2019 года, а когда спохватилась, возвращать ей единственное жилье никто не собирался. Прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, и этот иск был реализован.

В январе сообщалось, что участковый из Ялты арестован за аферу с квартирой ветерана войны, в результате которой потерпевшая едва не осталась на улице.

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Автор: Михаил Закурдаев
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