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Глава СК РФ лично займется делом о продаже детей в Красноярске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина лег необычный "бизнес" по торговле младенцами в Красноярске.

По данным следствия, подозреваемый директор ООО "Дидилия" предлагал гражданкам России и Казахстана за деньги выносить и родить детей для третьих лиц. Искусственное оплодотворение происходило в Камбодже, само рождение — в роддомах Красноярска. За младенца они получали 850 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о продаже людей. Подозреваемый, его жена и трое знакомых были задержаны и помещены под стражу.

Сейчас известно местонахождение 19 проданных детей, которые отправлены в дом малютки. Биологические родители на связь выходить отказываются.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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