В одном из торговых центров Владикавказа 12 апреля произошёл захват заложников. В магазин вошёл мужчина, потребовал закрыть все двери и не производить больше никаких действий.
Он угрожал взорвать магазин, но никаких требований при этом не выдвинул.
"Я взорву всё это. Вам чё, шутка кажется что ли?… Я вам говорю, двери не откроются", — говорил террорист.
Преступник продержался около часа, после чего его скрутили посетители магазина. Одна из женщины набросилась на террориста сзади и повалила его на пол, после чего на помощь пришли мужчины.
Захватчиком оказался местный 53-летний житель. В рюкзаке у мужчины оказался муляж бомбы. По факту захвата заложников заведено уголовное дело, террористу грозит до десяти лет лишения свободы.
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