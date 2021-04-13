Женщина задержала террориста в торговом центре Владикавказа

В одном из торговых центров Владикавказа 12 апреля произошёл захват заложников. В магазин вошёл мужчина, потребовал закрыть все двери и не производить больше никаких действий.

Он угрожал взорвать магазин, но никаких требований при этом не выдвинул.

"Я взорву всё это. Вам чё, шутка кажется что ли?… Я вам говорю, двери не откроются", — говорил террорист.

Преступник продержался около часа, после чего его скрутили посетители магазина. Одна из женщины набросилась на террориста сзади и повалила его на пол, после чего на помощь пришли мужчины.

Захватчиком оказался местный 53-летний житель. В рюкзаке у мужчины оказался муляж бомбы. По факту захвата заложников заведено уголовное дело, террористу грозит до десяти лет лишения свободы.