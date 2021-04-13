В ГУ МЧС Санкт-Петербурга рассказали о пожарном, погибшем во время тушении огня на "Невской мануфактуре".
"Молодой парень, 10 лет выслуги у него, житель Невского района Санкт-Петербурга. Двое пострадавших ребят — замначальника части и командир отделения, они тоже жители Невского района. Первыми прибыли, не дрогнули, стояли насмерть", — отметил начальник управления Алексей Аникин РИА "Новости".
Он подчеркнул, что все поставленные перед пожарными задачи удалось успешно выполнить.
Невская мануфактура — объект культурного наследия регионального значения. Пожару был присвоен высший ранг сложности.
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