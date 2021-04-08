Cледственный комитет России по прямому поручению своего главы Александра Бастрыкина проверит данные о СМИ о том, что вдова актера Алексея Булдакова могла стать жертвой мошенника.
Ведомство заявило, что «тревожные звонки» об этом поступили из сообщений эфира одного из федеральных каналов. По этим данным, Людмила Булдакова познакомилась с неким молодым мужчиной и внезапно стала продавать свое имущество по сильно заниженным ценам.
Эту информацию Бастрыкин получил проверить, установив возможных потерпевших.
Известный по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» актер Булдаков скончался два года назад в Монголии.
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