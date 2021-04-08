Женщина в Луховицах скончалась во время процедуры лифтинга лица

Жительница Луховиц скончалась после процедуры лифтинга лица. По словам врача, которая занималась оказанием этой услуги, погибшая скрыла от неё наличие хронических заболеваний, при которых возможны противопоказания.

Погибшая виновата сама

Косметолог заявила, что имеет все необходимые документы для оказания услуг. Перед началом процедуры женщина подписала информированное согласие. Также врач опросила клиентку на предмет возможных аллергических реакций.

Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

"Там речь идёт об анафилактическом шоке. Имелись хронические заболевания — информация, которую она от меня скрыла. Она себя и дорогой плохо чувствовала, как выяснилось потом, муж рассказал. Если бы я заметила, конечно, все это было бы прекращено сразу", — сообщила врач.

Погибшая была знакомой родственников косметолога.

Когда женщине во время процедуры стало плохо, врач попыталась оказать ей медицинскую помощь — сделала ей массаж сердца. Затем приехала скорая помощь. Женщине сделали инъекцию адреналина. Её муж подтвердил следователям, что косметолог пыталась спасти его жену.

По словам косметолога, в её адрес пока никаких претензий не предъявляли, сообщает телеканал "360".

Дочь погибшей призналась, что её мать страдала хроническим бронхитом. Но она считает, что в данной ситуации это ни на что не влияло. Также она пока не знает, будет ли подавать иск о компенсации ущерба.

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