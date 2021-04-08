Сахалинских студентов расселяют по хостелам после смертей в общежитии

Для размещения студентов Сахалинского государственного университета задействуют островные гостиницы и хостелы после того, как в общежитии погибли двое.

Ранее сообщалось, что причиной их смерти была неправильная установка электроводонагревателя. Студентов просто убило током при водных процедурах. Сейчас расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. проживающих в общежитии.

"Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях. Распорядился помочь университету возобновить очный формат учебы. Для этого формируем совместную дорожную карту: куда переезжают студенты и с какого числа выходят на пары", — сообщает сайт губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

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