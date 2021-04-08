Кошек из котокафе держат " в плену" из-за долгов владелицы

Двенадцать кошек из котокафе в Ижевске оказались взаперти из-за крупных долгов хозяйки учреждения по аренде. Арендодатель, не сумев вернуть средства, сменил замки в здании и попросту запер животных.

Хозяйка Марина Шергина уверяет, что заплатила по долгам, в чём ей якобы помогли местные жители. Арендодатель уверяет в обратном. Сотрудники МВД, которых подключили к делу, подтвердили, что кошки сидят в закрытом помещении, однако же за питомцами ухаживают, кормят их.

Ситуацию в соцсетях комментирует и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он рассказал, что хозяйка кафе задолжала деньги за аренду помещения и "коммуналку", и, по разным источникам, сумма долга варьируется от 250 тысяч рублей до 2,5 миллиона.

Пока решается эта крайне запутанная история, здоровье кошек вызывает неподдельную тревогу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.