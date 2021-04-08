В Приморье директора детсада подозревают в нанесении синяков девочке

В Артеме Приморского края прокуратура проверяет данные о применении грубой силы к ребенку директором частного детского сада.

Сообщается, что та "швыряла на стул, дергала за руки, трясла" ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. В результате на теле ребенка остались ссадины и царапины, фотографии которых были отдельно выложены в соцсеть.

"Организовали проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, на контроле у прокуратуры города Артема находится проведение доследственной проверки по данному факту", — сообщили РИА "Новости" в надзорном ведомстве.

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