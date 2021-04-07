Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Грызлов прокомментировал итоги заседания контактной группы по Донбассу
Курц выступил за регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход ЕС
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 со спутниками Starlink

Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Сегодня будет вынесен приговор руководителю и участнику тушения пожара 22 сентября 2016 года в Москве на Амурской улице, когда погибли восемь огнеборцев.

Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег

Перед судом предстали экс-глава управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и экс-сотрудник московского главка МЧС Сергей Барсуков. Их обвиняют по статье «Халатность».

В ходе указанного пожара обрушилась кровля на площади 100 кв. метров, когда на ней были 20 пожарных. Восемь упали в пламя и погибли, огонь бушевал еще 14 часов. Это крупнейшая потеря за всю историю пожарного гарнизона Москвы.

По мнению следствия, крайней необходимости отсылать пожарных на крышу не было, они никого не спасали и не могли там предотвратить катастрофу. Если приговор окажется обвинительным, он также станет первым в истории пожарной службы всей России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Администрация Байдена думает о высылке российских дипломатов
Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег
Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Грызлов прокомментировал итоги заседания контактной группы по Донбассу
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников