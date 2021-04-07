Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег

Сегодня будет вынесен приговор руководителю и участнику тушения пожара 22 сентября 2016 года в Москве на Амурской улице, когда погибли восемь огнеборцев.

Перед судом предстали экс-глава управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и экс-сотрудник московского главка МЧС Сергей Барсуков. Их обвиняют по статье «Халатность».

В ходе указанного пожара обрушилась кровля на площади 100 кв. метров, когда на ней были 20 пожарных. Восемь упали в пламя и погибли, огонь бушевал еще 14 часов. Это крупнейшая потеря за всю историю пожарного гарнизона Москвы.

По мнению следствия, крайней необходимости отсылать пожарных на крышу не было, они никого не спасали и не могли там предотвратить катастрофу. Если приговор окажется обвинительным, он также станет первым в истории пожарной службы всей России.