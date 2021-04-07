Подросток 13 лет найден мертвым в Комсомольске-на-Амуре

В подъезде жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружено тело тринадцатилетнего подростка.

На трупе не нашли следов насильственной смерти. Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева поделилась с РИА «Новости» данными о том, что мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере и раз в год лечился. Привлекался к ответственности за мелкие хищения и грабеж.

Подробности гибели подростка выясняют городские надзорные органы.

Ранее тело сына Елены Пинджоян, худрука ансамбля "Непоседы", было найдено прямо под окнами её дома. 1 апреля парню исполнилось 14 лет.