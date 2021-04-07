Легальная свалка человеческих останков шокировала иркутян

В иркутской промзоне местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Каждые два дня туда привозили ампутированные в ходе хирургических операций органы людей, включая руки и ноги.

На земле около контейнеров постоянно были лужи крови. Жуткие отходы свозились "Газелью" и складировались туда. Здесь же была печь для их сжигания. Обнаружившие всё это граждане, будучи в шоке, обратились в полицию.

Как оказалось, сама свалка была вполне легальной. Но для перевозки медотходов необходим был транспорт с опознавательными знаками, а персонал должен быть в спецзащите. Поскольку все эти части тела могут стать источником различных болезней, на этом месте около печи должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.

Делом занялась прокуратура. Компании, развозившей останки, грозит штраф в 300 тысяч рублей.