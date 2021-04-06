Двое мужчин подрались во время детской тренировки после ссоры в чате

Двое мужчин в Екатеринбурге устроили драку после конфликта в родительском чате. Каждый выдает свои версию произошедшего. Об этом сообщил Телеканал "360".

По версии одного из участников конфликта Сергея Рябкова он ехал по поселковой дороге, когда встретил автомобиль, нарушавший ПДД. Мужчина узнал водителя. Это была его его знакомая. По поводу нарушения правил дорожного движения он сделал ей замечание в школьном чате.

Позже екатеринбуржец привел на тренировку ребенка.

По версии Рябкова там он пересекся с супругом женщины, из-за которой могла произойти та авария.

"Увидел там данного молодого человека, по привычке протянул руку, чтобы поздороваться, ничего не думал плохого. На это человек начал мне грубо отвечать. Я спросил, на что он обиделся. Тренер отправил нас на улицу. Мы поднялись на лестницу, молодой человек пошел чуть вперед, а я еще остановился с кем-то и поговорил. Когда поднимался наверх, наклонился, в тот момент, поднимая голову, получил несколько ударов по голове", — рассказал Рябков.

Мужчина получил еще несколько ударов, позже сделал КТ и написал заявление в полицию.

"Дело до сих пор не возбуждено. Участковый сообщил, что дело находится в прокуратуре", — объяснил участник конфликта.

У второй стороны конфликта - Даниила Михеева, другая версия.

"Он матом ко мне обратился. До этого они просто в чате с женой моей поссорились, я решил, что не буду здороваться с таким человеком. Вечером мы привели детей в хоккейный клуб. Он протянул мне руку, я сказал, что не буду здороваться. Мы сколько-то повалялись, встали и разошлись. Он еще час меня домогался, я от него бегал. Он не ожидал, наверное, что может отпор получить ", — рассказал Михеев.

Михеев также написал заявление в полицию, потому что по его словам, боится Рябкова, так как тот обещал расстрелять его из "травмата". Пока дело не двигается. Свидетели конфликта — тренер и его помощник, по сообщению телеканала, заняли разные позиции.