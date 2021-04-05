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Машину за 20 миллионов долларов разбили в ДТП в Сочи

Происшествия » Человеческий фактор

Суперкар Lamborghini Urus стоимостью 20 млн рублей разбился об ограждение в районе сочинской Красной поляны.

По данным РИА "Новости", его водитель не справился со скоростью, и на мокрой дороге произошел занос, после чего автомобиль врезался в препятствие. Машина принадлежит местной бизнесвумен, которая сдает подобные элитные средства передвижения в аренду. Кто выступил в роли неудачливого водителя, пока неизвестно.

В октябре 2020 года в Одессе сотрудник пожарной службы с сообщниками за деньги подожгли несколько весьма дорогих автомобилей.

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Автор: Михаил Закурдаев
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