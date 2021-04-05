Под Самарой загорелся цех по переработке резины

Под Самарой взорвался и загорелся ангар, в котором производили резинотехнические изделия. Это случилось в городском округе Кинель.

По данным telegram-канала Mash, пожар охватил 1200 квадратных метров. Чтобы его остановить, было брошено 158 человек и 44 единицы техники, а также два пожарных поезда. Также сообщается о наличии одного пострадавшего, который был отправлен в больницу. Как уточнила прокуратура, в ангаре перерабатывали автомобильную резину.

Ранее в Благовещенске хирурги продолжали операцию, пока пожарные тушили кардиоцентр. Сообщение о пожаре было принято врачами за шутку.