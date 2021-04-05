Потерпевшие требуют с главного коррупционера ФСБ миллиарды рублей

Как сообщает ТАСС, потерпевшие попросили Московский гарнизонный военный суд взыскать с бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, более 16,5 млрд рублей. Кто является потерпевшими по уголовным делам не уточняется.

"Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более чем 16,5 млрд рублей. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела", — постановил судья.

Как пояснили те самые неизвестные потерпевшие, сумма их исков обоснована выводами экспертиз. Прокурор и защита против исков не возражали. Иски будут оценены в ходе судебного разбирательства.

Черкалин фигурирует в двух уголовных делах. По одному из них он обвиняется в получении взятки в размере $850 тысяч в 2013–2015 годах. По второму уголовному делу проходят также его бывшие подчинённые Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Следствие считает, что в 2011 году Фролов и Васильев убедили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. Взамен они обещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилья в Москве.