32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком

Суд в Березниках приговорил жительницу Перми к тюремному сроку за интимную связь с подростком, которому не было 14 лет. Женщина осуждена на 1 год 8 месяцев и будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Пермячка была признана виновной по трём статьям УК РФ:
Следствие установило, что парень встречался с женщиной неоднократно с ноября 2018 года по июль 2020 года в Перми и Березняках. Женщине на данный момент 32 года.
Никаких насильственных действий со стороны женщины не было — встречи происходили по обоюдному согласию. По сведениям следствия, семьи женщины и парня не состояли на учёте в соцслужбах.
Кроме того, в образовательном учреждении, где учился парень, будет проведена проверка. В сообщении СК РФ не указывается, по какой причине в этом деле проходит учреждение.
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