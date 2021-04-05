32-летняя пермячка получила срок за интимную связь с подростком

Суд в Березниках приговорил жительницу Перми к тюремному сроку за интимную связь с подростком, которому не было 14 лет. Женщина осуждена на 1 год 8 месяцев и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Пермячка была признана виновной по трём статьям УК РФ:

часть 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет);

часть 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста);

часть 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет).

Следствие установило, что парень встречался с женщиной неоднократно с ноября 2018 года по июль 2020 года в Перми и Березняках. Женщине на данный момент 32 года.

Никаких насильственных действий со стороны женщины не было — встречи происходили по обоюдному согласию. По сведениям следствия, семьи женщины и парня не состояли на учёте в соцслужбах.

Кроме того, в образовательном учреждении, где учился парень, будет проведена проверка. В сообщении СК РФ не указывается, по какой причине в этом деле проходит учреждение.