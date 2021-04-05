Исламист в Кисловодске готовил атаку на полицейский участок

ФСБ совместно с СК РФ и МВД предотвратили теракт в Ставропольском крае. В понедельник, 5 апреля, был задержан 25-летний мужчина, который готовил атаку на отделение полиции.
Исламист хотел использовать самодельные бомбы. Задержание произошло в Кисловодске. Ранее мужчина был осуждён за общеуголовные преступления, сообщает ЦОС ФСБ.
У жителя Кисловодска изъяли компоненты для взрывных устройств, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Задержанный был участником ячейки запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".
Кроме 25-летнего мужчины, задержаны ещё трое россиян, которые сформировали канал финансирования террористов в Сирии.
"Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", — говорится в сообщении.
На допросе задержанный заявил, что узнал о существовании террористической организации из видеороликов. Информацию о теракте подтвердил сожительница мужчины — взрывы должны были произойти 5 апреля.
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