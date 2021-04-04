Мошенники адаптировали универсальную схему обмана граждан

Жертве предлагают оформить вклад в банке под выгодный процент и присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка.

Мошенники используют эту универсальную схему для получения доступа к онлайн-банку. На фейковой странице, оформленной в стиле банка, жертве предлагается ввести логин и пароль, которые таким образом оказываются в распоряжении злоумышленников.

Обманщики быстро адаптируются к растущей финансовой сознательности граждан, которые в большинстве своём понимают, что никому нельзя сообщать данные банковских карт и СМС-коды. К тому же, как правило, на банковских вкладах у людей находится больше денег, чем на картах, этим и объясняется интерес мошенников.

В Центробанке напомнили россиянам, что даже если звонящие представляются сотрудниками каких бы то ни было кредитных организаций или правоохранительных органов, нельзя раскрывать свои финансовые данные и совершать денежные переводы незнакомым лицам, сообщает РИА Новости.

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