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В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре

Происшествия

Сообщение о пожаре в здании 1908 года постройки хирурги приняли за первоапрельскую шутку и продолжили операцию. Выйдя из операционной, удивились: "Не шутка".

В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре

В пятницу, 2 апреля, в экстренные службы Благовещенска поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска. "К месту были направлены расчёты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности. В тушении задействованы 59 человек личного состава и 11 единиц техники", — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области. Площадь возгорания составила 1600 кв. м.

Из здания кардиоцентра эвакуировали медперсонал и пациентов, спешно выносили дорогостоящее оборудование. Но бригада сердечно-сосудистого хирурга Валентина Филатова продолжала операцию аортокоронарного шунтирования, хотя медикам сообщили о пожаре.

"Честно говоря, бригада восприняла это как первоапрельскую шутку. Да, несмотря на то, что сегодня второе апреля. Поверили, когда услышали сирену за окном", — рассказал о реакции медиков Валентин Филатов.

К моменту начала пожара операция была уже на том этапе, когда приостановить её было нельзя: сердце 62-летнего пациента было остановлено, и перебой электроснабжения мог быть смертельным для него. Но аппаратура переключилась на аварийный режим работы, и ещё полтора часа медики продолжали операцию в экстремальных условиях. Пожарные, в свою очередь, зная о работе врачей, старались не залить операционную.

"Вошёл во здравии, вышел — как в фильме про апокалипсис: горящие обломки, всё залито водой", — поделился впечатлениями хирург, выйдя из операционной.

Операция завершилась успешно. Пациента перевезли в другое медучреждение. Сейчас он находится в сознании, его состояние стабильное.

Губернатор Амурской области Владимир Орлов поручил наградить бригаду, проводившую сложнейшую операцию в условиях ЧП. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил медикам благодарность. Знаменитый доктор Леонид Рошаль предложил вручить героям государственные награды, сообщает ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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