Эдвард Бил пока не предлагал помощь пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил, который спровоцировал массовое ДТП на Садовом кольце, не оказывает материальной помощи женщине, пострадавшей в аварии. Об этом сообщил её муж.

Состояние пострадавшей по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым, сообщает телеканал "360".

"Состояние стабильно тяжёлое, ничего не поменялось. Но без отрицательной динамики. Какой-то малюсенький шансик есть, но это не обнадёживает. Он как есть, так его и нет", — сообщил Константин, муж потерпевшей.

Ранее Сергей Жорин, адвокат пранкера, в интервью ТАСС сообщил, что блогер окажет помощь пострадавшим не зависимо от того, признают его виновным или нет.

Однако до сих пор так и не связался с семьёй раненой женщины.

Напомним, что ДТП, виновником которой стал блогер блогер Эдвард Бил, произошла 1 апреля на Новинском бульваре. Его Audi выехала на встречную полосу, где столкнулась с четырьмя машинами. В результате аварии пострадала женщина, она находится в реанимации. На блогера заведено уголовное дело, его задержали на 48 часов.

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