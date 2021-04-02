В заброшенном лагере в Подмосковье нашли тело младенца

Тело новорождённого ребёнка обнаружено в Талдоме в Подмосковье. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Младенца нашли на территории заброшенного детского лагеря в поселке Запрудня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По словам ведомства, ребёнок — девочка. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый случай, когда в Московской области находят мёртвых новорождённых детей. Ранее тело младенца обнаружили на ленте переработки отходов в Егорьевске. Это был мальчик. Обстоятельства его гибели также выясняются.