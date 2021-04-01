В Петербурге задержан нефролог, расчленивший жену 11 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство гинеколога Ирины Земченковой, которая пропала 11 лет назад. Убийца женщины всё это время был рядом. Им оказался муж убитой Александр Земченков — главный нефролог города.

Однако изначально мужчина был вне подозрений, так как оказывал содействие следствию.

В настоящее время Земченков задержан. Он уже дал признательные показания.

Следственные действия в квартире, где он жил с женой, проходили 30 марта. Обыск продолжался пять часов, после чего дверь в квартиру опечатали.

Расследование убийства 11-летней давности активизировали после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина. В прошлом году к нему обратился отец Ирины Земченковой.

Александра Земченкова доставили в суд. Следствие будет добиваться его ареста.