В Петербурге раскрыли убийство гинеколога Ирины Земченковой, которая пропала 11 лет назад. Убийца женщины всё это время был рядом. Им оказался муж убитой Александр Земченков — главный нефролог города.
Однако изначально мужчина был вне подозрений, так как оказывал содействие следствию.
В настоящее время Земченков задержан. Он уже дал признательные показания.
Следственные действия в квартире, где он жил с женой, проходили 30 марта. Обыск продолжался пять часов, после чего дверь в квартиру опечатали.
Расследование убийства 11-летней давности активизировали после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина. В прошлом году к нему обратился отец Ирины Земченковой.
Александра Земченкова доставили в суд. Следствие будет добиваться его ареста.
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