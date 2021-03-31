Ученице первого класса в Башкирии поставили двойку за неудовлетворительное поведение прямо на лбу.
Это случилось, по данным РИА "Новости", в пятой школе города Кумертау. Ребенок на уроке активно общался с одноклассниками. Это надоело учителю, и та решила занести плохую отметку в альбом школьнице. Та сказала, что он у нее не с собой. Тогда ей нарисовали двойку непосредственно на лбу. Мама ребенка рассказала все порталу proufu. ru.
Директор школы отметила, что устроит встречу с родителями пострадавшей школьницы, а горе-педагога, скорее всего, ждет увольнение.
Ранее сообщалось, что во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят питание детей после того, как родители в одном из учреждений в Нальчике пожаловались на качество мяса.
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