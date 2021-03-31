Пострадавшая некогда от противозаконных действий скопинского маньяка Мохова Екатерина Мартынова просит Следственный комитет о защите. Как она утверждает, мучитель опять пытается идти на контакт.
"Он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во "ВКонтакте" хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится", — сказала Мартынова телеканалу 360. Ответа правоохранителей она, как сама утверждает, так и не получила.
Она же заявила ранее, что Мохов "незаконно распространял сведения о её частной жизни, составляющие личную тайну", в том числе о сексуальном и физическом насилии над ней. Тем самым Екатерина пытается добиться возбуждения уголовного дела.
Будучи подростком, в 2000 году Мартынова была вместе с подругой похищена Моховым и четыре года провела у него в подвале. Маньяк держал их без еды, бил резиновым шлангом, держал в темноте, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года. А в этом году закончился срок тюремного заключения Мохова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.