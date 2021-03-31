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Жертва скопинского маньяка требует обезопасить себя

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пострадавшая некогда от противозаконных действий скопинского маньяка Мохова Екатерина Мартынова просит Следственный комитет о защите. Как она утверждает, мучитель опять пытается идти на контакт.

Жертва скопинского маньяка требует обезопасить себя

"Он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во "ВКонтакте" хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится", — сказала Мартынова телеканалу 360. Ответа правоохранителей она, как сама утверждает, так и не получила.

Она же заявила ранее, что Мохов "незаконно распространял сведения о её частной жизни, составляющие личную тайну", в том числе о сексуальном и физическом насилии над ней. Тем самым Екатерина пытается добиться возбуждения уголовного дела.

Будучи подростком, в 2000 году Мартынова была вместе с подругой похищена Моховым и четыре года провела у него в подвале. Маньяк держал их без еды, бил резиновым шлангом, держал в темноте, травил слезоточивым газом. Пленниц освободили в мае 2004 года. А в этом году закончился срок тюремного заключения Мохова.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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