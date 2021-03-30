Число коррупционных преступлений в России за два месяца выросло на 12%

На 11,8% выросло число преступлений коррупционной направленности в России в январе-феврале 2021 года по сравнению с годом предыдущим. Такими данными располагает Генеральная прокуратура РФ.

При этом около половины всех преступлений составляют взятки, притом каждая третья не выше 10 тысяч рублей, а больше всего таких "мелких" взяток было зарегистрировано правоохранителями в Башкортостане (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).

Свыше 7,5 тыс. преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории.

А первым деятелем высокого ранга, задержанным за взятку в 2021 году, стал пензенский губернатор Иван Белозерцев.