На 11,8% выросло число преступлений коррупционной направленности в России в январе-феврале 2021 года по сравнению с годом предыдущим. Такими данными располагает Генеральная прокуратура РФ.
При этом около половины всех преступлений составляют взятки, притом каждая третья не выше 10 тысяч рублей, а больше всего таких "мелких" взяток было зарегистрировано правоохранителями в Башкортостане (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).
Свыше 7,5 тыс. преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории.
А первым деятелем высокого ранга, задержанным за взятку в 2021 году, стал пензенский губернатор Иван Белозерцев.
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