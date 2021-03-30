Вину за "суэцкую пробку" перекладывают на капитана Ever Given

Внимание на ответственность капитана контейнеровоза Ever Given за заблокированное продвижение по Суэцкому каналу обратил глава администрации похожего Усама Рабиа.

Саму же администрацию он объявил пострадавшей стороной.

"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала. Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан" — подчеркнул Рабиа, пишет rueconomics.

Освободить пролив от севшего на мель контейнеровоза удалось только в течение шести дней с помощью буксиров. Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что с хозяев слишком длинного корабля будут требовать компенсацию.