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Помывших обувь в святом источнике присудили к штрафу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Вынесены приговоры двум служащим на Балтийском флоте, которые мыли свои ботинки под краном со святой водой.

Один из них, бывший контрактник Расул Сайханов признал свою вину и раскаялся. Второй, срочник Джамалдин Магомедов уверял, что просто хотел почистить обувь, не придав значение нахождению над краном мозаичной иконы. То, что его снимали на камеру, он также якобы не заметил.

Военный суд учел весомый перечень смягчающих обстоятельств и приговорил обоих к штрафам за оскорбление чувств верующих. Сайханов выплатит теперь 100 тысяч рублей, а Магомедов — 200 тысяч. Оба приговора вступили в законную силу.

В январе Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото непристойного содержания на фоне иконы.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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