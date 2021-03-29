Причиной взрыва газа в многоэтажке татарского города Зеленодольска могло стать самоубийство хозяина одной из квартир.
В настоящее время данная версия проверяется, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
До этого выдвигались версии, что причиной могла быть неисправность оборудования или утечка газа, также кто-то из жильцов мог уснуть с включенной плитой.
В результате взрыва один человек погиб, четверо отправлены в больницу. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.