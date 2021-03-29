Взрыв газа в Зеленодольске мог случиться из-за суицида жильца

Причиной взрыва газа в многоэтажке татарского города Зеленодольска могло стать самоубийство хозяина одной из квартир.

В настоящее время данная версия проверяется, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

До этого выдвигались версии, что причиной могла быть неисправность оборудования или утечка газа, также кто-то из жильцов мог уснуть с включенной плитой.

В результате взрыва один человек погиб, четверо отправлены в больницу. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.