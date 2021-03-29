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"Суэцкую пробку" будут "разводить" три дня

Происшествия » Человеческий фактор

В очередях на проход по Суэцкому каналу, который перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given, в настоящее время стоит около 420 суден. Ожидается, что такую пробку будут устранят примерно три дня.

"Суэцкую пробку" будут "разводить" три дня

Об этом сообщил глава администрации канального сооружения Усама Рабиа. Он уверяет, что все службы готовы к работе 24 часа в сутки. Саму ситуацию Рабиа отнес к случайностям, которую могли спровоцировать как технические недочеты, так и человеческий фактор.

"Тысячи кораблей проходят канал регулярно, и таких происшествий не возникало", — отметил он. Вины администрации в происходящем он тоже не видит, утверждая, что она является пострадавшей стороной.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив дорогу. Как заявили эксперты, только мировой торговли "суэцкая пробка" обойдётся в $6-10 млрд, поскольку на канал приходится около 13% от всех международных поставок. При этом резко упали мировые цены на нефть.

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Автор: Михаил Закурдаев
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