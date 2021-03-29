"Суэцкую пробку" будут "разводить" три дня

В очередях на проход по Суэцкому каналу, который перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given, в настоящее время стоит около 420 суден. Ожидается, что такую пробку будут устранят примерно три дня.

Об этом сообщил глава администрации канального сооружения Усама Рабиа. Он уверяет, что все службы готовы к работе 24 часа в сутки. Саму ситуацию Рабиа отнес к случайностям, которую могли спровоцировать как технические недочеты, так и человеческий фактор.

"Тысячи кораблей проходят канал регулярно, и таких происшествий не возникало", — отметил он. Вины администрации в происходящем он тоже не видит, утверждая, что она является пострадавшей стороной.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив дорогу. Как заявили эксперты, только мировой торговли "суэцкая пробка" обойдётся в $6-10 млрд, поскольку на канал приходится около 13% от всех международных поставок. При этом резко упали мировые цены на нефть.