В Красноярске священнослужителя мечети обвиняют за призывы к терроризму

Суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело против имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и сексуальном шантаже молодой девушки, сообщает ГСУСК региона.

По данным СК, 35-летний имам обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 (Склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), частью 1 статьи 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа).

По версии следствия, в период с 1 января 2016 года по 5 мая 2017 года обвиняемый, поддерживающий идеологию террористической организации "Исламское государство"*, проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман.

"Кроме того, обвиняемый в июне 2019 года, находясь в Лесосибирске, понуждал 24-летнюю девушку к вступлению с ним в половую связь, шантажируя ее тем, что расскажет родственникам девушки порочащие и компрометирующие сведения о ее частной жизни. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.