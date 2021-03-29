В Минпромторге РФ подтвердили факт претензий силовиков к сотрудникам министерства в связи с подозрениями в коррупции, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.
По данным СМИ, двух сотрудников департамента судостроительной промышленности якобы задержали после того, как они предложили некоему предприятию за 600 тысяч рублей купить лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.
"Противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии Минпромторга России. Министерство считает неприемлемым любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жёстко реагировать на любые попытки нарушения закона", — сказали в Минпромторге.
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