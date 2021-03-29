Российские мошенники начали наживаться на мошенниках

В российском сегменте интернета за день появилось порядка 50 сайтов, на которых предлагали купить фальшивые базы данные банковских карт, пишет газета "Коммерсант".

Для покупки информации нужно было внести в криптокошелек депозит в размере 50 долларов.

Обычно подобные страницы ориентированы на мошенников-кардеров, которые воруют деньги с карт. Однако, как пояснил старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, в этом случае при регистрации и внесении депозита злоумышленники не только не получают нужной информации, но и лишаются денег и учетной записи: ее блокируют или удаляют.

По мнению ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, обычно в Рунете за месяц появляется около десяти таких сайтов. Он полагает, что сейчас кто-то хочет нажиться на кардерах. Похожего мнения придерживается и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что таких масштабных всплесков до этого не было, и предположил, что это мог быть один и тот же сайт, но под разными доменами.