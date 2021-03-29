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Рекордный обман: мошенники похитили у бабушки более 4 миллионов

Происшествия » Парад мошенников

Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края рекордную сумму — более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД.

Рекордный обман: мошенники похитили у бабушки более 4 миллионов

"Накануне в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 88-летней пенсионерки о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства на сумму 4 260 000 рублей", — сообщают в МВД и уточняют, что это "своеобразный антирекорд" в Алтайском крае.

Как установлено в ходе следствия, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники посоветовали пенсионерке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму. Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая женщина не поняла, что разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделение банка.

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Автор: Алексей Корнеев
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