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Арестованному Борису Шпигелю стало хуже в изоляторе

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на отдышку, затруднённости дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лёжа испытывает сильнейшее головокружение", — написала она в Telegram-канале.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Александр Михайлов
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