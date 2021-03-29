Арестованному Борису Шпигелю стало хуже в изоляторе

Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на отдышку, затруднённости дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лёжа испытывает сильнейшее головокружение", — написала она в Telegram-канале.