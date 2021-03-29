В Тюмени по обвинению во взятке арестован начальник отдела ГИБДД

Начальник отдела ГИБДД в Тюменской области и его посредник арестованы по делу о получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Предъявлены обвинения начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области и его посреднику. В настоящее время в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал начальнику отдела. В свою очередь, тот давал указания своим подчинённым инспекторам о приёме экзаменов без фактической сдачи.