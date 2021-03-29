УФАС оштрафовал экс-министра здравоохранения Иркутской области

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС по Иркутской области.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Ледяева, её сын и ряд других лиц обманным путём похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.

Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.