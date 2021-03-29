Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС по Иркутской области.
По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Ледяева, её сын и ряд других лиц обманным путём похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.
Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.
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