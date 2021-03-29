Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аксаков высказался о цифровом рубле и льготной ипотеке
В казанском цирке слон напал на рабочего
В Москве грядёт сезон клещей
Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля
Россияне начали доверять бесконтактным банкоматам
ЦСКА посоветовал Акинфееву послушать песню группы "Руки вверх"
SOS от жителей Копейска: обитатели барака требуют расселения
Минтруд меняет правила назначения пособий на дошкольников
Карасёв получил назначение на матч сборной Германии

УФАС оштрафовал экс-министра здравоохранения Иркутской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС по Иркутской области.

УФАС оштрафовал экс-министра здравоохранения Иркутской области

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Ледяева, её сын и ряд других лиц обманным путём похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.

Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Обвиняемый хочет отсудить 5 миллионов за фальсификацию дела
Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля
Россияне начали доверять бесконтактным банкоматам
Почему России проблема дефицита воды не грозит
ЦСКА посоветовал Акинфееву послушать песню группы "Руки вверх"
SOS от жителей Копейска: обитатели барака требуют расселения
Минтруд меняет правила назначения пособий на дошкольников
Карасёв получил назначение на матч сборной Германии
Ставки по вкладам вернутся к 10% не скоро и может быть никогда
Под Новосибирском задержали продавцов поддельных справок о COVID-19
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников