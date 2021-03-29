Обвиняемый хочет отсудить 5 миллионов за фальсификацию дела

Житель Берёзовского района ХМАО, чье уголовное преследование по подозрению в хранении наркотиков прекратили из-за фальсификации доказательств, пытается взыскать через суд компенсацию вреда в размере 5 миллионов рублей, сообщил РИА "Новости" адвокат молодого человека Денис Вознюк.

По его словам, факт фальсификации молодому человеку удалось доказать через ряд экспертиз: на свёртке с запрещенным веществом не было следов его ДНК и отпечатков пальцев, к тому же мужчина отсутствовал дома в те дни, когда наркотики могли оказаться в квартире.

"Мы подавали на 5 миллионов рублей, кассационная жалоба уже направлена. Думаю, и до Европейского суда по правам человека дойдём, опыт интересный, хочется посмотреть на эти процедуры", — добавил адвокат.