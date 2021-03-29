В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.
У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.
Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.
Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.
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