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Под Новосибирском задержали продавцов поддельных справок о COVID-19

Происшествия » Парад мошенников

В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.

У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.

Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.

Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.

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Автор: Алексей Корнеев
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