В казанском цирке слон напал на рабочего

В Казани слон напал на одного из сотрудников цирка. По предварительным данным, животное нанесло увечья 29-летнему мужчине.

О происшествии сообщил "Бизнес Онлайн" со ссылкой на собственного источника. Они заявили, что инцидент произошел прошедшей ночью.

По данным издания, от действий животного пострадал мужчина 1992 года рождения. Работник цирка получил несколько закрытых переломов грудных позвонков и нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. Мужчину госпитализировали в горбольницу № 7.

Ранее стало известно, что в цирке изменится программа "Шоу слонов и магия цирка". С 27 марта 2021 года жители Казани могут посмотреть выступление без животных, недавно вызвавших резонанс.