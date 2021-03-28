В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы

Летевший из Москвы пассажирский самолет, на борту которого находятся 149 человек, готовится к аварийной посадке в Краснодаре из-за неисправности закрылок, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.

"В аэропорту в Краснодаре ожидается аварийная посадка Boeing 738, который летит рейсом 1104 "Аэрофлота" из "Шереметьево" из-за неисправности закрылок", — сказал собеседник агентства.