Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в середине марта в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор.
Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу, после чего просмотрел записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.
В четверг, 25 марта, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.
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