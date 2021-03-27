Россиянин нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым

Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей, которые житель столицы потерял во время выбрасывания мусора, об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в середине марта в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выронил из кармана 525 тысяч рублей, выбрасывая мусор.

Вернувшись в свой офис, он обнаружил пропажу, после чего просмотрел записи с камер наблюдения. На них мужчина увидел, что незнакомый человек поднял его деньги и ушел.

В четверг, 25 марта, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже, личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается.