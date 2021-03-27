Тело младенца обнаружили в подмосковном комплексе переработки отходов

Тело младенца найдено на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в Егорьевске, проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий. Об этом пишет РИА "Новости".

"Следователем следственного отдела по городу Егорьевск ГСУСК по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола", — говорится в сообщении.

Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.