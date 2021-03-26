Под Оренбургом уже девять лет ищут маньяка-дальнобойщика

В Оренбургской области ищут серийного убийцу-дальнобойщика, который с 2006 по 2013 годы изнасиловал и убил как минимум восемь молодых женщин.

64-летний Валерий Андреев проживал в Орске. Все его жертвы пропали недалеко от автотрасс, а тела были спрятаны в лесу. В 2012 году его, по данным ряда СМИ, задерживали, но из-за неких бюрократических проволочек ему удалось уйти.

Работа шофером позволяла Андрееву очень широко распространять географию своих убийств.

С тех пор он уже девять лет в бегах. Губернатор Оренбургской области пообещал 500 тыс. рублей за информацию о преступнике. Еще 1 млн рублей обещает областное МВД, пишет Верстов.Инфо.