В Находкинский городской суд поступило дело мужчины, ограбившего отделение Сбербанка в городе на 5,5 млн рублей.
Само ограбление состоялось в декабре 2019 года. Сначала его фигурант, по данным следствия, напал на работницу банка, сев к ней в автомобиль и заставив доставить в офис. При этом он угрожал пистолетом и гранатами. Вместе с женщиной он попал внутрь отделения.
Из банка он отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Москву, но по дороге его задержала полиция. Дома у него обнаружили множества разного оружия, включая взрывчатку.
А вот жителя Владимира хватило только на муляж гранаты, чтобы попытаться ограбить банк в родном городе.
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