В Приморье будут судить ограбившего банк на 5,5 миллионов

В Находкинский городской суд поступило дело мужчины, ограбившего отделение Сбербанка в городе на 5,5 млн рублей.

Само ограбление состоялось в декабре 2019 года. Сначала его фигурант, по данным следствия, напал на работницу банка, сев к ней в автомобиль и заставив доставить в офис. При этом он угрожал пистолетом и гранатами. Вместе с женщиной он попал внутрь отделения.

Из банка он отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Москву, но по дороге его задержала полиция. Дома у него обнаружили множества разного оружия, включая взрывчатку.

А вот жителя Владимира хватило только на муляж гранаты, чтобы попытаться ограбить банк в родном городе.